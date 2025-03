Una purga de datos científicos para combatir a la «ideología woke»

Entrevista de Meagan Day

A principios de febrero, la astrofísica molecular Clara Sousa-Silva descubrió algo alarmante: datos científicos cruciales que necesitaba para su investigación habían desaparecido de los servidores del gobierno federal. Como científica que estudia las atmósferas de otros planetas y lunas utilizando telescopios terrestres, Sousa-Silva depende de los datos de vigilancia climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) para filtrar los efectos atmosféricos de la Tierra de sus observaciones. Lo que comenzó como un obstáculo personal en su investigación reveló rápidamente una crisis mucho mayor que afectaba a científicos de todas las disciplinas.

Esta desaparición de datos coincide con la agresiva implementación de dos iniciativas entrelazadas de la administración del presidente Donald Trump: el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), dirigido por Elon Musk, y la campaña del propio presidente para purgar al gobierno federal de todo lo «woke», incluidos los esfuerzos para combatir el cambio climático. El DOGE puso en el punto de mira a la NOAA, lo mismo que a otros organismos que recopilan y gestionan datos científicos cruciales, como la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). Mientras tanto, las órdenes ejecutivas de Trump desmantelaron numerosas iniciativas climáticas, incluyéndolas en su definición cada vez más nebulosa y extensa de «ideología woke».

Las consecuencias fueron rápidas y graves. La financiación para investigaciones que mencionen al cambio climático fue retirada o modificada, mientras que los científicos de las agencias federales fueron reasignados o destituidos. Los datos y la información sobre el clima fueron sido eliminados sistemáticamente de los sitios web gubernamentales, mientras que el acceso a las bases de datos científicas se restringió cada vez más, todo bajo la bandera de la lucha contra la «ideología woke» y la mejora de la «eficiencia gubernamental».

En esta entrevista, Sousa-Silva, profesora de física en el Bard College, especializada en atmósferas extraterrestres, detalla el colapso que se produjo en las semanas posteriores a la toma de posesión de Trump en todas las bases de datos mantenidas por el gobierno federal. La situación pone en evidencia dos tendencias preocupantes: la eliminación selectiva de información sobre ciencia climática y los daños más amplios a la infraestructura provocados por la reducción de personal en agencias federales. Como explica Sousa-Silva, las consecuencias van mucho más allá de su investigación sobre otros planetas, ya que podrían afectar la capacidad de prever el clima y borrar décadas de registros científicos irremplazables.

MD

¿Podrías empezar explicando la naturaleza de tu investigación?

CSS

Estudio las atmósferas de otros planetas y lunas, principalmente observando nuestra propia atmósfera con telescopios terrestres.

MD

¿Cómo se relaciona tu trabajo con la ciencia climática?

CSS

Como utilizo principalmente telescopios terrestres, si quiero examinar datos que pertenecen a otros planetas de nuestro sistema solar o de más allá de él, necesito poder compensar el efecto de la atmósfera terrestre. Así que necesito conocerla bastante bien.

MD

¿Podrías explicarnos cómo descubriste por primera vez las eliminaciones de datos y qué es lo que desapareció específicamente?

CSS

Hace un par de semanas, fui a ver los datos de seguimiento climático que se recogen en las estaciones de seguimiento terrestres, incluida una en Mauna Loa, Hawái. Mauna Loa es la montaña que está junto a Mauna Kea, donde están mis telescopios. Utilizamos los datos de Mauna Loa, que son datos del programa de registro de datos climáticos de la NOAA, para obtener información sobre el aspecto del cielo y poder eliminarla de nuestros propios datos.

Pero todos los datos habían desaparecido. Así que me puse en contacto con mis colegas científicos climáticos, que básicamente hacen el mismo trabajo que yo, pero en lugar de hacerlo en atmósferas más allá de la Tierra, lo hacen para nuestro planeta. Empezaron a entrar en pánico porque faltaban muchos datos, concretamente todos los datos de CO₂.

Luego nos enteramos de que se había realizado un mantenimiento programado de algunas bases de datos, pero incluso después de que las bases de datos volvieran a estar en línea, seguía faltando material de forma intermitente. En un momento dado, faltaban muchos de los datos sobre gases de efecto invernadero. Luego volvieron, pero no el CO₂. Luego volvió el CO₂.

Me puse en contacto con mis colegas que utilizan los datos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y me informaron lo mismo: no podían acceder a sus repositorios. Mis colegas que trabajan en la NOAA me informaron de que no se había realizado un esfuerzo centralizado para salvaguardar estos datos, lo que significa que el único acceso que tiene la gente es a través de bases de datos en línea. Si estas se desconectan, aunque no se borren los datos, básicamente se vuelven inútiles.

MD

¿Al ver el faltante de datos, supiste inmediatamente que esto tenía algo que ver con el cambio de administración presidencial?

CSS

Hice una suposición fundamentada, pero solo lo supe con certeza cuando vi que había habido presencia de DOGE en la NOAA. Por mi experiencia en este tipo de trabajo, sé que a menudo son uno o dos empleados poco valorados quienes mantienen estas bases de datos. Si los sacan por cualquier motivo, puede ser que estas bases de datos no sigan funcionando. Dejarán de funcionar y nadie sabrá cómo restablecerlas.

Sabía que muchas personas estaban perdiendo sus trabajos o siendo suspendidas o desincentivadas para permanecer en sus puestos de trabajo. En esas condiciones, el acceso a estos datos se vuelve necesariamente precario. Así que empecé a intentar guardarlos. No fue hasta más tarde que me di cuenta de que no sólo faltaban datos sobre el clima.

Muchos de mis datos del espacio (sobre Venus y algunas estrellas de nuestro vecindario galáctico), que realmente pensé que no serían atacados de ninguna manera, comenzaron a desaparecer. Los datos de un colega sobre Júpiter también comenzaron a desaparecer. Mi única suposición es que todo esto está financiado con fondos federales, por lo que los recortes en las agencias federales están causando estas desapariciones.

Los contribuyentes son los propietarios de esos datos. Espero que nadie esté borrándolos, pero en realidad no importa que no se borren si se los vuelve inaccesibles. Es casi como si se borraran, porque nadie recordará ninguno de los nombres de los archivos o las estructuras de directorios para recuperarlos.

MD

Parece que hay dos niveles en este problema: los ataques por motivos políticos a los datos de la ciencia climática y también un plan más general de recortes de trabajadores e infraestructuras federales a través de DOGE, que causó problemas en cuanto al mantenimiento de datos. ¿Es eso correcto?

CSS

Exacto. Como mínimo, estos datos están en peligro. Para ser justos, estuvieron entrando y saliendo de Internet de forma intermitente en las últimas semanas. Intenté guardar todo lo que pude, pero ni siquiera puedo utilizar los datos en su totalidad porque algunos de ellos necesitan que especialistas te dirijan a los scripts necesarios para leerlos, y esos especialistas hoy muchas veces no están respondiendo.

El tema de la dotación de personal tiene consecuencias para el acceso a cosas que uno pensaría que son pasivas, es decir, que los datos ya se obtuvieron, se pagaron y simplemente están en un repositorio. Pero en realidad, el mantenimiento de la accesibilidad a los datos requiere de personas. Si se despide a la gente o se le obliga a darle prioridad a otros trabajos, es como si los datos nunca hubieran existido.

MD

¿Qué estás haciendo, junto con tus colegas, para abordar esta cuestión?

CSS

Estoy trabajando para guardar tantos datos como sea posible, ya que vuelven de forma intermitente. Pero me gustaría que hubiera un esfuerzo centralizado para que estuvieran disponibles de otra manera. Bueno, en realidad, lo hubo: ¡fue el gobierno federal! Así es como debería ser.

No tengo el poder técnico siquiera para poner mis copias de seguridad a disposición del resto del mundo, como solía hacer el gobierno federal. Casi siento que ahora tengo un pequeño montón egoísta de datos climáticos que realmente no sé cómo distribuir sin poner un blanco en mi espalda. Espero no ser la única que salvaguarda todos los datos históricos de CO₂, más allá de las estaciones de monitoreo estadounidenses. Seguro que alguien más también lo hace, pero eso no me queda claro.

MD

¿Qué impacto tendrá en tu investigación la posible desaparición de estos datos y cuáles serán los efectos en cadena en toda la comunidad científica?

CSS

Las consecuencias para mi investigación sobre Venus son bastante malas. Seré una peor astrofísica. Pero eso parece bastante secundario teniendo en cuenta la importancia del monitoreo sobre los cambios de nuestro clima. Para la ciencia climática, esto es absolutamente desastroso.

Estas moléculas no solo son clave para rastrear el cambio climático, sino también para pronosticar el clima. Incluso si alguien cree que la ciencia del clima no vale la pena, estoy bastante segura de que podemos coincidir en la importancia de predecir el clima, un tema que trasciende las diferencias partidarias. Así de grave es la situación. Si perdemos acceso a estos datos, nuestra capacidad de anticipar tanto lluvias comunes como eventos meteorológicos extremos quedará comprometida para siempre, porque ese registro histórico es la base para modelar tendencias.

Es muy difícil no sentirse desesperanzado, porque se necesitan décadas para establecer un sistema operativo que permita acceder a estos datos. Se tarda tanto en crear un sistema como en garantizar la accesibilidad a los datos, pero es muy fácil destruirlo todo. Basta con despedir a unas cuantas personas clave o con desconectar un servidor, y ya está. Se perdió todo.

MD

¿Crees que Trump y su administración son conscientes del impacto que están teniendo en la ciencia en nombre de su oposición a la «ideología woke» y su apoyo a la llamada eficiencia gubernamental?

CSS

Creo que se están diciendo a sí mismos, y hasta cierto punto diciéndonos, que el plan es romper muchas cosas, ver quién se queja y luego arreglarlas. En principio, puedo ver cómo creen que eso funcionaría. El problema es que hace falta una sola persona para romper algo, pero se necesitan órdenes de mucha mayor magnitud para arreglarlo.

A menos que planeen contratar astrofísicos y científicos del clima en una proporción cien veces mayor que la de los destructores de la DOGE, no podrán reparar ni siquiera lo que lleguen a reconocer que debería arreglarse. Simplemente, la cantidad de personal necesario no está disponible.