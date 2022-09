El problema no es la «polarización», es la radicalización de la derecha

Aurelien Mondon y Evan Smith

Aurelien Mondon es profesor titular de política en la Universidad de Bath (Inglaterra). Su último libro, Reactionary Democracy: How Racism and the Populist Far Right Became Mainstream, coescrito con Aaron Winter, ha sido publicado por Verso. / Evan Smith es académico en Adelaida, Australia del Sur. Escribe sobre el extremismo político, la libertad de expresión, la seguridad nacional y las fronteras en Australia, Gran Bretaña y Sudáfrica.