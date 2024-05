El trumpismo es la rebelión de los pequeños empresarios

El movimiento MAGA cambió de estrategia tras el 6 de enero, intentando hacerse con el control del Partido Republicano desde la base. El libro Finish What We Started , sigue la larga marcha de la derecha por las instituciones políticas de Estados Unidos.

El movimiento Make America Great Again (Hacer grande de nuevo a Estados Unidos, MAGA, por sus siglas en inglés) en torno a Donald Trump demostrado tener mucho más éxito a la hora de captar tanto las instituciones del partido como el apoyo de la corriente dominante que tanto su predecesor del Tea Party como la «revolución política» de Bernie Sanders. ¿Por qué? Depende de a quién se le pregunte.

El periodista del Washington Post Isaac Arnsdorf intenta explicar parcialmente el reciente éxito de MAGA en Finish What We Started: The Maga Movement’s Ground War to End Democracy. El libro de Arnsdorf difiere de gran parte de los comentarios sobre Trump en que se centra directamente en las maquinaciones organizativas y las ideas de la capa más amplia que gravita hacia él.

Finish What We Started sigue a una serie de figuras MAGA, en su mayoría de bajo nivel, en su intento de dar sentido a lo que está sucediendo en la política estadounidense e intervenir para influir en ella. El enfoque clave aquí es la «estrategia del precinto». Es un plan posterior a 2020 para hacerse con el control administrativo de las ramas locales del partido republicano, y luego continuar el proceso hacia arriba. El objetivo final es asegurarse de que Trump gane las elecciones de 2024, pase lo que pase ese día.

Arnsdorf mantiene su editorialización al mínimo. Explica desde el principio que eligió centrarse en líderes MAGA relativamente menores «tanto porque son representativos de miles, tal vez millones más como ellos, pero también porque eran de alguna manera excepcionales.» Quienes busquen cotilleos sobre el círculo íntimo de Trump se sentirán decepcionados: se trata sobre todo de una visión de un partido cambiado desde la base.

El libro de Arnsdorf es un buen complemento de The Squad, de Ryan Grim: AOC and the Hope of a Political Revolution (2023), de Ryan Grim, o Battle for the Soul: Inside the Democrats’ Campaigns to Defeat Trump (2021), de Edward-Isaac Dovere. Los tres se centran en las interacciones entre los recién llegados a la política y las burocracias de los partidos. La importancia de estos encuentros radica en que tienen el poder de promover o excluir ciertas posibilidades políticas más amplias.

Todo el poder a los distritos electorales

La estrategia de los distritos electorales fue ideada por un abogado de seguros de Wisconsin llamado Dan Schultz. Es bastante simple: apilar los precintos, hacer que los presidentes MAGA sean elegidos, controlar el aparato administrativo, purgar a cualquiera que no apoye, y luego negarse a reconocer las victorias de los candidatos no MAGA.

La historia del origen del plan de Schultz tiene que ver con las novatadas en la academia militar y los interrogatorios a agentes del KGB mientras trabajaba en la Inteligencia del Ejército. Schultz afirma que en una reunión del Cuerpo de Defensa Civil Minutemen —un grupo neonazi que aterroriza a la gente en la frontera entre Estados Unidos y México— un joven se levantó y declaró que el verdadero poder en Estados Unidos reside en los presidentes de los comités de distrito del Partido Republicano.

Steve Bannon tropezó con él en 2013 y Schultz empezó a escribir para Breitbart. Pero no fue hasta 2021, después de que Bannon comenzara a promocionarlo en War Room, que el contenido de Schultz comenzó a volverse viral en línea. Los desilusionados partidarios de MAGA, resentidos por su vergüenza tras el 6 de enero, estaban abiertos a nuevas ideas. La estrategia del precinto ofrecía una buena avenida para que todos los involucrados evitaran la vergüenza, se sintieran productivos y participaran en un poco de derramamiento de sangre.

La estrategia de los distritos electorales se extendió por toda América. Rápidamente se convierte en una carnavalesca Revolución Cultural suburbana. Los guardias rojos sexagenarios de MAGA denuncian a los antiguos presidentes de distrito como traidores. Comienzan los discursos fiscales con definiciones de Merriam-Webster de palabras como «respaldar», purgando a los RINOs (Republican In Name Only) reales y percibidos con un placer libidinal apenas disimulado. Incluso las residencias de ancianos se convierten en improbables escenarios de juicios.

Los que tienen y los que no tienen

Terminar lo que empezamos permite a una serie de incondicionales de MAGA explicar su opinión sobre las causas de la polarización contemporánea y lo que hay que hacer al respecto. Pero esto es anticlimático: la mayoría expresan poco más que vagos temores y sospechas, y entusiasmo por la estrategia del recinto.

Bannon es la única figura MAGA genuinamente famosa que ocupa un lugar destacado, y esboza la única teoría desarrollada (robada en parte de Thomas Frank, partidario de Bernie Sanders). Bannon argumenta que las consecuencias de la crisis financiera mundial de 2008 empobrecieron a la clase trabajadora. Los «ricos», como los hermanos Koch, fueron capaces durante un tiempo de utilizar las cuestiones de la guerra cultural para manipular a los «desposeídos» en una acción electoral que en realidad empeoró la situación, pero este truco dejó de funcionar.

Bannon explica que los republicanos son ahora realmente dos partidos en uno: un partido de la élite de los grandes intereses corporativos y un partido de la clase trabajadora de los intereses sociales. Estos intereses son irreconciliables. MAGA, según Bannon, es la mayoría de la clase trabajadora cohesionándose en masa en su lugar natural contra los multimillonarios favorables a la liberalización del comercio.

Esta es una recapitulación generosamente enfocada: Arnsdorf también señala que el punto de vista de Bannon incluye ideas místicas sobre épocas históricas recurrentes, tonterías del choque de civilizaciones y fragmentos de la psicología pop centrada en los movimientos de masas de la década de 1950.

El «análisis» de Bannon se lee superficialmente como una explicación estructural arraigada en los antagonismos sociales. Esto es intencionado. Bannon se deleita en escandalizar a sus colegas conservadores llamándose a sí mismo leninista y está lo suficientemente familiarizado con los términos clave como para imitar un análisis de clase. Se trata de una estratagema bastante transparente: aquí admite plenamente que cree que una capa de antiguos partidarios de Sanders son reclutables para el movimiento MAGA.

La muerte (en espiral) de un vendedor (de coches usados)

El enfoque de Arnsdorf en Finish What We Started es dejar que sus sujetos hablen por sí mismos. Esto podría ser problemático, sobre todo si todos fueran tan suaves como Bannon. Sería absurdo tomarse al pie de la letra esas autoevaluaciones.

Afortunadamente, el resto del elenco hace agujeros inadvertidamente en el relato de Bannon sobre el ascenso de MAGA. Los sketches aquí son ciertamente de personas que se ven a sí mismas como el pequeño hombre, o que al menos se consideran de su lado. Pero llamar a cualquiera de ellos clase trabajadora es una exageración. Uno de cada dos personajes puso en marcha un extraño negocio (de propósito poco claro) en el curso de su activismo. No son exactamente los sepultureros del capitalismo intentando romper sus cadenas. Son más bien propietarios de funerarias que ofrecen descuentos si te inscribes hoy.

Estos abogados aislados, agentes inmobiliarios, asesores financieros, vendedores de camisetas con banderas, organizadores de eventos y ejecutivos publicitarios parecen realmente animados por la conexión humana que implica su experiencia con el movimiento MAGA. Pero en absoluto están experimentando su despertar político como una revuelta obrera. ¿Y por qué habrían de hacerlo? Todos ellos son directores generales u orgullosos propietarios de pequeñas y medianas empresas.

Su discusión bastante constante sobre cómo van a ser arrojados a campos de concentración tiene más sentido cuanto más los conoces. Aunque puede que no lo expliquen exactamente así, la suya es una visión taftiana del mundo en la que la libertad significa claramente su propia prerrogativa sin restricciones como propietarios de empresas para hacer lo que les plazca. Cualquier otra cosa les parece literalmente totalitaria.

El futuro desconocido rueda hacia nosotros

A medida que se acercan las elecciones de noviembre, los expertos políticos se lanzan a hacer predicciones sobre cómo sería una segunda presidencia de Donald Trump. Algunos intentan leer las hojas de té de los discursos incoherentes de Trump. Otros comentan la búsqueda de Trump de un vicepresidente a lo El Aprendiz . Y otros buscan entre los nuevos cortesanos de Trump, supuestamente profesionalizados, pistas sobre los movimientos que podría hacer el otrora y futuro rey del MAGA.

Arnsdorf intentó algo diferente: un estudio sociológico narrativo de una estrategia organizativa. Desde luego, hay muchas viñetas memorables. Una de las protagonistas de Finish What We Started declara que, aunque no necesita el estrés y preferiría estar en casa viendo Yellowstone,

nunca renunciaría a la política. Incluso cuando eso significaba largas noches en su despacho sin ventanas de la sede del Partido Republicano de Cobb, con su cartel de jardín firmado por Marjorie Taylor Greene y su póster que trazaba las conexiones en tela de araña entre Karl Marx y Barack Obama, titulado AGENDA GRINDING AMERICA DOWN.

Desgraciadamente, el enfoque sociológico y el título están ligeramente en desacuerdo. Se supone que la estrategia de los distritos electorales es un peldaño para conseguir la elección de Trump y luego «terminar lo que empezamos». Pero la mayoría de los actores implicados en esta historia ni siquiera especulan sobre lo que Trump podría hacer una vez elegido. Dar a su ominosa frase el lugar del título parece un poco barato.

Bannon ofrece la sugerencia más clara sobre lo que la frase podría significar: «Nacionalismo económico… el segundo mandato va a ser diez veces más agresivo en la implementación de políticas que el primero». Si esto solo significa más aranceles diseñados para apuntalar los beneficios y las ganancias rápidas de los amigos de Trump en determinadas industrias estadounidenses, entonces los esfuerzos diarios de algunas de las personas que aparecen aquí podrían adquirir una dimensión ligeramente triste.

Por otra parte, estos «soldados de infantería de la lumpenburguesía» pasan muchísimo tiempo intentando estafarse unos a otros al margen de sus esfuerzos organizativos. Los personajes de Finish what we started desaparecen en medio de la acción, para aparecer más tarde y decir que abandonaron la política porque sus camaradas los estafaron con dinero. Quizá Bannon tenga parte de razón: en la gran estafa de Trump, los tenderos encontraron su hogar natural.